徐乃麟的大兒子徐新洋在520下午求婚成功,在IG曬出與穩交7年的俄籍女友宋蕊安(Soa)一起捧著大把玫瑰花的甜蜜合照,並寫下,「because of you I started believing in fate」(因為妳,我開始相信命運)。

對於兒子突然求婚,徐乃麟透過經紀公司表示,事前只有聽徐新洋稍微提起,今天知道兒子要求婚,很替他開心。徐乃麟表示兒子一手包辦所有求婚細節與內容,事前沒有向他討教求婚守則,並透露婚禮最快也是明年才會舉辦。他也提醒兒子婚姻是一門很深的功課要靠雙方的智慧才能長久經營下去,希望兒子與媳婦能夠幸福快樂。