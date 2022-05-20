台北市議員徐巧芯遭網友在PTT八卦版爆料用議員特權施壓員警不得開單，遭徐本人與信義分局雙雙打臉，徐姓員警原本堅稱不認識PO文者，但在今天(20日)傍晚改口承認2人為高中同學，會說謊是因為想保護高中同學。

PTT帳號Vek1112爆料徐巧芯違停還施壓員警，PO文稱「本魯朋友在台北市當警察」，還貼出一張與徐姓員警對話截圖，對方表示「不然你幫我PO...」，Vek1112則回「好啊」。

事後信義分局調閱密錄器後，證實員警指控非事實，表示過程相當平和，沒有任何爭執，議員也不斷要求員警依規開單，且徐巧芯擔任議員以來，從沒因交通問題「關切」過分局，Vek1112事後也私訊徐巧芯求饒「放過剛出社會的我」，但被鄉民肉搜起底為國小老師，甚至還疑似在深綠側翼粉專擔任管理員。

對此徐姓員警堅稱自己IG發文遭不知名人士擅自轉貼，強調不認識爆料人，卻被鄉民抓到徐姓員警與吳姓國小老師不但是高中同學，兩人感情還相當要好，平日還會一同出遊。

信義分局指出，為了調查事件真相，數度約談徐姓員警，昨天徐姓員警坦言用上班時間使用IG發文，擬記申誡處分，今天則為了釐清員警是否指示同學在PTT發文再度約談，徐姓員警才承認，兩人確實為熟識好友，自己為了保護高中同學，才會在前一天謊稱不認識。