世衛組織(WHO)上月證實，新冠病毒除了以飛沫傳播外，氣溶膠（Aerosol）感染亦為重要途徑。因此，我們可得出主要3種傳染方式分別為「氣溶膠」、「飛沫」以及「接觸眼口鼻」。香港大學一項新研究指出，光滑的不鏽鋼表面更適合Omicron病毒株存活長達10天之久。

新冠肺炎爆發2年多以來，迄今為止，Omicron變體儼然成為世界大部分國家最主要的病毒株，以強大的傳染威力及對疫苗的威脅被列為多種關注變體(VOC)。根據Medical News 19日刊出一項香港研究，科學家為測試Omicron病毒株在光滑和多孔表面的穩定性，在不鏽鋼、玻璃、塑膠三種不同材質的表面滴上5微升（microliter）多種病毒液，總計一式三份。

結果發現，與原始株SARS-CoV-2相比，Omicron BA.1變體在所有表面上都更加穩定，經過4天的培養，SARS-CoV-2在不鏽鋼、塑膠早已失去傳染力，第7天以後，研究人員在最後的玻璃樣本也找不到任何傳染性病毒。

然而，Omicron病毒株卻始終自在的活著，持續長達10天之久。除了在光滑不鏽鋼表面發展出高活性，多孔表面的實驗也顯示，它在衛生紙材質至少能存活30分鐘，而在一般印刷紙則維持15鐘，相比原始株SARS-CoV-2則沒有任何生命跡象。

另外，科學家也強調此實驗的侷限性，環境全程控制在室溫21°C–22°C下，因此實際情況還是由當時條件所決定。文章作者博塞(Priyom Bose)博士總結，「物體表面材質可能是決定病毒傳播重要因素之一，現階段研究表明Omicron變體很有可能藉由『病媒』傳播，未來將持續追蹤新出現的Omicron子弟兵的穩定性。」