台北市水利處轄管88座抽水站、423台抽水機組，有議員質疑其中已有80台達27年評估年限，應加速汰換。對此，水利處強調，抽水機組更新是持續不斷的工作，且市府在檢修上採更保守的評估，在機組使用達27年前就先行測試，再依照評估結果於適當時機編列預算更新，換句話說其實是超前部署，不至於更新進度太慢之虞。

水利處解釋，抽水機組並無規定的安全使用年限，27年是參考日本在抽水機組更新上，以使用30至40年間進行更新，為最能兼顧效能經濟效益的作法，因此在各機組使用達27年時，會評估其效能及穩定度考量是否更新，再依照評估結果於適當時機編列預算更新。

水利處強調，市府每年都會針對所有機組進行檢查保養及測試，確保機組運轉功能正常，因此不會因為機組更新進度而影響防汛功能。至於近年發生的積淹水事件，主要原因是超量暴雨超過下水道系統容量保護標準所致，與抽水機組是否更新應無關聯。

水利處表示，抽水站的抽水機組更新是持續進行的工作，但機組更新從編列預算到設計發包、施工需要一定時間，不能等到不堪用時才來更新，但何時是適當的啟動時機拿捏的確不容易，市府在參考國外經驗時，採取更保守的方式，在抽水機組使用到達27年之前的1至3年間就開始效能及穩定度的評估作業，來決定後續機組更新的優先順序。

其中，評估內容包含了機組的性能，運轉的狀態及操作人員意見等，並且會邀請專家學者進行複評，確認機組狀況達到需要更新汰換標準後，納入後續年度更新機組預算之財政計畫。

水利處說，從2021開始到現在，全市423台抽水機組中已有61台分為三期汰換更新完成，更新後的機組引進最新的環保引擎，兼顧防災及環保概念，且加入機組震動告警設備進一步提供預警功能，讓北市防汛設備抽水機組更多了一層保障。

水利處表示，正在進行中的第4期則針對達到16台達到更新標準的抽水機組汰換更新進行規畫設計，明年也將持續進行第5期機組評估更新計畫，目前本市抽水站抽水機組運轉都維持正常安全無虞。