《洪淑芬辣晚報》

總統蔡英文就職6周年，台灣民意基金會公布最新民調，蔡英文總統聲望為46.2%，相較上個月下滑 3.7 個百分點；民調顯示，台灣民眾對蔡英文就任6周年的評價，總平均分數是 61.55 分，是歷年來新高。前民進黨立委郭正亮認為，最近蔡政府做了幾個動作，「切割成功」，比如蔡英文在中常會震怒，趕快進口1億劑快篩試劑，明顯是針對衛福部長陳時中而來。

針對蔡英文6周年的評價平均分數61.55分，是歷年新高，郭正亮20日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，同一份民調，蘇貞昌不滿意度超過滿意度，結果蔡英文滿意度暴衝到61.5％，總統跟行政院長民調通常是同一個方向，落差不會太大，但蘇貞昌在這份民調卻只有41％。

媒體人黃陽明對此表示，有一種可能，現在最不滿政府的都在外面排隊，排PCR、或在急診，他們不會接到民調電話；能接到電話的可能是相對沒有染疫或沒有狀況的平穩家庭。

郭正亮則認為，最近蔡政府做了幾個動作，可說是切割成功，比如在中常會震怒，趕快進口1億劑快篩試劑，明顯是針對衛福部長陳時中而來，讓民眾會覺得總統是對的。