日本影后中谷美紀霸氣回歸大銀幕，在主演愛情喜劇《第一人夫》中化身才貌兼具的最美首相，她為詮釋一位在日本歷史上從未出現過的身分「女首相」，僅能參考國外知名政壇女性領導人，她說：「放眼全球，有很多優秀的女性領導人，電影中的女首相形象塑造來自台灣首位女總統蔡英文、德國首任女總統安格拉梅克爾（Angela Merkel）及紐西蘭女總統傑辛達阿德恩（Jacinda Arden）；其中，紐西蘭女總統更是首位在任內經歷懷孕與生產的紐西蘭國家元首，與《第一人夫》中的相馬凜子有不少相似之處！」

中谷美紀飾演的相馬凜子沉穩又理性，她形容：「這些政壇中的女性們，即使受到不公平的對待，她們也不會大聲喧嘩做出反應，往往在大眾面前，她們沉著冷靜，並且面帶笑容，必須隨時做好情緒管理，實在不簡單！」而飾演狀況外的首相人夫，《第一人夫》搞笑擔當田中圭形容：「這個角色其實什麼事都不用做，只要配合作出誇張的反應，逗笑大家就好，連自己在觀賞初剪版本時，也被逗樂笑開懷！不過後半段會令你笑著笑著就哭了起來，所有女人都必須看這部電影，也讚嘆全世界的女性領導人，真的不容易！」踏入未知政界的中谷美紀與田中圭，將會有什麼樣的考驗在等著他們呢？《第一人夫》現正熱映中。