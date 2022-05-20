衛福部長陳時中。（資料照片）

對於指揮中心今日公布新增85,720本土確診病例，死亡49例，前民進黨立委郭正亮指出，蔡英文是說「重症清零」！所以他（陳時中）完全把蔡英文定的目標都推翻了！

中央疫情指揮中心今（20）日指出，新增85,720本土確診病例，死亡49例，累計確診1,156,291例，累計死亡1284例。輕症或無症狀占99.78％，中症0.17％，重症0.05％。

對此，前民進黨立委郭正亮今在中天電視《洪淑芬辣晚報》表示，陳時中一直用亞洲已經發生的個案，他說比較好的是紐西蘭和新加坡，紐西蘭是死亡率是萬分之5，包含alpha、Delta；新加坡是萬分之7，韓國是萬分之15，現在是要跟韓國看齊嗎？不知道為何陳時中要提這麼高，不是說要以紐西蘭、新加坡為師？

郭正亮強調，蔡英文是怎麼說的？她說「重症清零」！所以他完全把蔡英文定的目標都推翻了！

對於陳時中說，希望致死率不超過千分之1（萬分之10），林氏璧醫師認為，這是有點難達成的目標，如果整體能控制在萬分之25，就不錯了。

郭正亮則說，林氏璧醫師的萬分之25，100萬就要死2500人，染疫可能是480萬，是要死1萬人？拜託！怎會這樣講？這怎會不錯？這很糟糕！太誇張了。郭正亮質疑，這是不是要墊高陳時中，讓陳時中看起來做得很好？要幫陳時中也不是這樣幫法！