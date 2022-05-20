為讓確診者安心隔離，各縣市多會提供關懷箱、防疫包等物資，不過一名4月底確診的男網友表示，最近一次收到2箱新北市關懷箱，且2箱都已拆封使用，不料3天後竟接到市府人員來電，希望他將未拆封的物資退還，讓他相當錯愕，貼文一出也引起網友熱議。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己在4月30日確診，最近才收到新北市關懷箱，且一共來了2箱，但他不以為意直接拆開使用，甚至將2箱內容物取出擺放好，拍了開箱照。

沒想到3天後他接到市府人員來電，詢問他是不是收到2箱關懷箱，並解釋是同仁操作不慎，重覆按下訂單導致，希望他能把用不到的、未拆封的糧食和物品裝箱退還。

對此他忍不住吐槽，「只有更瞎沒有最瞎」，但還是答應對方要求，將物資消毒後裝箱退回，他也坦言，疫情之下大家都很辛苦，並沒有要怪工作人員的意思，不過如果是自己收到別人退過的食品，不免會有點擔心。

貼文一出，不少網友紛紛表示，「瞎到爆」、「確診者碰過他們還要回收？也太扯了」、「所以其他人會拿到回收的」、「把確診者摸過、開過的關懷箱再回收，散播歡樂散播愛嗎」、「應該跟他說全部都進肚子裡了，哪有確診者碰過又請人收回的啦」、「誰有想過那個收貨司機的心情呢」。

不過也有人直言，「哪裡瞎？忙中不能有錯？當每個人都聖人嗎」、「為什麼有夠瞎？資源本來就是一人一份，防疫人員真的很辛苦，只是不小心按到2份，退回去剛好而已啊」、「不知道就算了，知道不屬於自己的東西，而且是這種物資，我都不好意思用耶」。