高通技術公司宣布推出為新一代頂級和高階Android智慧型手機打造的最新行動平台產品組合Snapdragon 8+ Gen 1和Snapdragon 7 Gen 1。高通最新的旗艦平台Snapdragon 8+是一款強大的頂級平台，帶來增強的功效和效能，以最終提升涵蓋所有裝置上的體驗。

Snapdragon 7提供一系列高階、眾所期望的功能和技術，並且讓全世界更多人都能享受到這些體驗。根據Counterpoint Research、IDC和StrategyAnalytics的最新調查結果顯示，高通技術公司在全球頂級Android智慧型手機系統單晶片（SoC）市占率排名第一。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Christopher Patrick表示：「在行動領域，我們主要專注於為這個產業和我們客戶的旗艦裝置提供全新、突破性的功能和技術。我們首先在Snapdragon 8系列中建置這些功能，然後再延伸至我們行動藍圖的其他產品。全新Snapdragon 8+和7 Gen 1兩者都在各自的層級提供具突破性的使用者體驗。」

高通最新的強大頂級平台，Snapdragon 8+ Gen 1行動平台，為所有裝置上的體驗提供終極提升，讓使用者全天候最大限度地發揮其極致效用。全球領先的OEM廠商和品牌將採用Snapdragon 8+ Gen 1，包括華碩ROG、黑鯊科技、榮耀、iQOO、聯想、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、OSOM、realme、紅魔c、紅米、vivo、小米和中興，預計將於2022年第三季推出商用裝置。

Snapdragon 7 Gen 1為全球更多人帶來了一系列高階、眾所期望的功能和技術，例如史詩般的行動遊戲、高速連網能力、智慧娛樂和栩栩如生的攝影。全球領先的OEM廠商和品牌將採用Snapdragon 7 Gen 1，包括榮耀、OPPO和小米，商用裝置預計將於2022年第二季上市。