高通技術公司宣布推出搭載Snapdragon XR2平台的無線AR智慧瀏覽裝置參考設計，為延展實境（XR）成為下一代運算平台又樹立新的里程碑。此款無線參考設計可幫助OEM和ODM廠商更無縫且更具成本效益地打造原型設計，進而向市場推出輕量級、頂級的AR眼鏡，以實現解鎖元宇宙的沉浸式體驗。

更出色的效能、更時尚的裝置：專門打造的頂級Snapdragon XR2平台現在將強大的效能融入到纖薄、體積更小的AR眼鏡外型。由歌爾股份有限公司開發的AR參考設計硬體，具有變薄40％的外型、更符合人體工學的重量分佈，以提升舒適度。

SeeYA提供雙micro-OLED雙眼顯示器，可實現每眼1920 x 1080、高達90Hz的幀率和零動態模糊（no-motion-blur）的特性，打造無縫的AR體驗。智慧瀏覽裝置上的雙單色攝影鏡頭和一個RGB攝影鏡頭能透過手勢識別功能支援六自由度（6DoF）的頭部追蹤和手部追蹤，以實現AR精準度。

不折不扣的無線連接：參考設計採用系統級方法實現無線拆分處理架構，在智慧型手機和AR眼鏡之間分配運算工作負載。為了實現真正沉浸式的AR體驗，該裝置在智慧型手機和AR眼鏡之間的延遲小於3毫秒。搭配FastConnect 6900解決方案，此參考設計提供了毫不妥協的Wi-Fi 6／6E和藍牙連接，讓使用者能夠獲得最快的商用速度和更大的範圍。