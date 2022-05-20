孫錫求在《犯罪都市2》中化身超級反派。（車庫娛樂提供）

馬東石本人親自企劃、主演的痛快動作新片《犯罪都市2》，18日在韓上映，首日單日觀影人次高達46萬7574名，暌違882天，登上韓國電影開票的最高紀錄，打敗2019年《白頭山：半島浩劫》，韓媒更稱《犯罪都市2》的上映「正式發射了讓韓國電影復活的信號彈」，目前已突破百萬觀影人次。該片不只上映首日票房驚人，更在疫情下創下韓國電影影史預售率第4的驚人紀錄，上映首日上午8點，預售率衝到74.8％，賣出31萬多張票，躍升韓國電影影史上映首日預售率TOP4，僅次於《與神同行：最終審判》、《軍艦島》、《寄生上流》。

在熱播韓劇《我的出走日記》中飾演神祕「具先生」的孫錫求，在《犯罪都市2》化身為超級反派「姜海相」，是從韓國逃至東南亞一帶為非作歹的危險人物，和馬東石所飾演的怪物刑警「馬錫道」展開正面對決，許多韓國觀眾看完電影後，都對孫錫求在電影中凶惡的行為舉止感到驚愕不已，紛紛表示跟孫錫求所飾演的「姜海相」相比，前作中的惡角「張晨」簡直就是乖寶寶，孫錫求為飾演該角還增重10公斤，並花了快一年的時間曬黑，膚況還因此大傷。孫錫求表示：「我狂吃很多東西，沒另外請健身教練，因為比起健美的身材，我希望能展現出豐衣足食的體態，還很魯莽地拿著重物運動，好像還第一次臥推啞鈴推到100公斤以上。能隨心所欲吃自己喜愛的食物，所以我覺得很開心，隔天臉浮腫也沒關係，所以睡前也能進食，拍攝前也吃了不少。」

孫錫求透露其實當時收到許多請他飾演惡角的劇本，但他其實不太喜歡扮演行為惡劣、說髒話的角色，「不過我心想如果要演的話，就要演最壞的，加上因為我很喜歡前作《犯罪都市》，所以對《犯罪都市2》產生了野心」，更還透露：「當時我去看《犯罪都市》時，心想怎麼會有這麼有趣的電影，覺得身心都被淨化了。在拍攝《犯罪都市2》時也會趁空檔複習《犯罪都市》，但我不會去思考我所飾演的惡角和『張晨』的差別，因為我是以續作的劇本為基底去打造『姜海相』這個角色。」為了表現出「姜海相」這人物內心充滿鬱悶和憤怒的模樣，孫錫求回想了10多歲後半至20多歲前半時期的自己，「當時我內心也是充滿了怒氣。小時候我總覺得自己是最醜陋的，常對自己感到自責。」

馬東石之前在製作發表會上，將《犯罪都市》尹啟相所飾演的惡角形容成「老虎」、將孫錫求所飾演的「姜海相」形容為「獅子」，對此孫錫求笑說：「我在電影中有大量的跑戲，馬東石哥看了我奔跑的模樣後，說我看起來像是一隻在跑步的動物！」而若要把馬東石比喻成一種動物，孫錫求幽默地說：「應該是最有力氣的河馬吧！馬東石哥就像河馬和非常聰明的狐狸，兩者是共存的，但東石哥聽了會不會不喜歡啊？」

而片中出現了許多高難度的動作戲，但在馬東石細心的籌備下，孫錫求表示得以安心演出，他說：「馬東石哥是專業的動作演員，我們拍攝過程十分安全，雖然看起來十分寫實震撼。在拍攝電影中最後那場動作戲時，東石哥看著拍下的畫面，竟對我說：『這一拳打下去就會昏倒，沒想到你撐得滿久的呢！』讓我笑了出來！」孫錫求也透露馬東石讓他獲益良多，「身為製作者的東石哥要確認很多東西，但只要一有空檔就會坐在我旁邊跟我說：『你跟我流有相同的血，之後也執導、寫劇本、製作，去嘗試身為電影人能做的事情吧！』讓我彷彿置身於在聽課的拍攝現場，非常感謝他。」