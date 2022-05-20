同樣76歲的兩家公民營企業攜手！台泥企業團今日(20日)宣布與中油簽訂合作備忘錄(MOU)，未來將攜手在太陽能、風電、地熱、海洋能，以及儲能、充電服務、二氧化碳捕捉與封存等領域合作。首個項目是台東延平鄉的地熱案場，中油鑽探技術團隊今年7月將進駐協助生產井開發。

今天MOU由台泥董事長張安平與中油董事長李順欽兩位高層親自簽署，李順欽表示，台東紅葉谷的地熱發展是雙方合作的開端，台泥在海洋能走得比中油前面，甚至太陽光電、風電、儲能、充電樁，都是未來雙方可以再邁進一步合作。

台泥董事長張安平指出，中油在鑽井方面是最厲害的，不只在地熱，台泥在東岸也申請了海洋溫差發電，也需要鑽井，未來包括儲能和海洋發電都能和中油合作。

台泥與中油皆成立76年、前者近年積極投入循環經濟，布局再生能源、高階鋰電池及儲能。後者肩負穩定供應油品的任務，近年來積極佈局減碳、綠能產業，包括地熱能開發、太陽光電系統建置、超級電容所需的生質碳材研發等領域。

台泥子公司台泥綠能，與雲朗觀光集團在知名少棒故鄉台東縣延平鄉紅葉村，打造結合地熱與觀光的「紅葉谷」綠能觀光園區，將在3公頃的區域內建置一座1MW的地熱發電廠，並導入當地特色的泡湯溫泉園區。

台泥綠能表示，中油擁有國內最龐大及專業的鑽探團隊，他們首度要把「斜鑽」技術運用於民間業者開發的地熱發電案場，預期可以縮短生產井進程與提升地熱資源取得。