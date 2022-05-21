泰國一名高級官員今天表示，隨著每日染疫人數下降，泰國6月開始將允許夜店和卡拉OK酒吧恢復正常營業，取消大部分剩餘的防疫限制。

路透社報導，泰國夜生活是吸引觀光客的一大賣點，但自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，大多數娛樂場所都已關閉或受限於嚴格的宵禁，有些酒吧被迫轉型為餐廳以繼續營業。

泰國政府希望最近放寬限制，能有助於提振這個東南亞國家飽受打擊的旅遊業。旅遊業是驅動泰國經濟成長的一大動力，在疫情前占經濟12%左右。泰國今年目標是接待500萬到1500萬旅客人次。

疫情防治中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin ）在記者會表示：「娛樂場所、酒吧和按摩店等場所6月後也許可營業至午夜。」

塔維辛說：「這些商家應採取普遍的預防措施…員工必須施打追加劑疫苗，並每7天進行一次快篩。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110520