英國4月零售額意外上揚，但通膨已飆到40年新高，生活成本危機加劇下，總體經濟與消費支出前景蒙上陰霾，英國5月消費者信心受創，跌到有史以來新低。

英國國家統計局（ONS）20日公布，4月零售額月增1.4％，意外優於《路透》調查預估的月減0.2％，3月數據為月減1.2％。與去年4月相比，上月零售額年跌4.9％，是自去年1月來最大年跌幅。

4月零售額逆轉跌勢走揚，係受到酒類、燃料、線上商店支出增溫的帶動。ONS指出，拜菸酒消費強勁之賜，食品店銷售額成長2.8％表現最搶眼，但超市食品銷售平平。

然而ONS本周三才發布的4月消費者物價指數（CPI）年增9％，攀抵40年高點，英國央行預期今年稍後通膨年率就會破10％。高通膨壓力持續籠罩，侵蝕英國家庭實質薪資，重創消費信心。

市調機構GfK周五公布最新調查，英國5月消費者信心從4月的-38跌到-40，創下1974年開始有此調查以來新低。該反映消費者對總體經濟及個人財務看法的指標，已連跌6個月。

GfK客戶策略部門主管史塔頓（Joe Staton）表示:「現在英國消費者信心，可是比全球金融危機、英國脫歐衝擊經濟、新冠疫情封城等黑暗期還要低迷。」

貝倫貝格銀行（Berenberg Bank）經濟師指出，「到目前為止，經濟數據釋出的訊號雖好壞不一，但符合我們的呼籲，即英國經濟會在第2季陷入停滯。」

歐洲的通膨壓力不僅出現在消費端，還有生產端。歐洲經濟龍頭德國周五發布4月生產者物價指數（PPI），受能源價格飆漲驅使，4月PPI漲幅創歷來新高。

德國聯邦統計局（Destatis）公布，4月PPI年漲33.5％。排除能源不計的PPI則年升16.3％。

Destatis指出，上月能源價格年漲87.3％，其中又以天然氣價格漲勢最凶猛，年漲幅達154.8％。