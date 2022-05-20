美女主播宋燕旻擁有亮眼外型和E級傲人上圍，前年10月和交往4年的導演男友柯孟融登記結婚，升格成人妻，不過人氣絲毫不減，今是520，她也不藏了，大方曬出多張「老公視角」的比基尼辣照，讓粉絲大飽眼福。

宋燕旻在社群放送「520的老公視角」，只見穿著黃色比基尼的她，在泳池拍攝一系列美照，不僅對鏡頭甜笑，還做出嘟嘴的搞怪表情，和平時報新聞的端莊形象不太一樣，相當俏皮可愛。

不過更讓人驚豔的是，宋燕旻大方秀出E級豪乳和深邃事業線，濕身誘惑相當迷人，網友看了全暴動，「只能羨慕了！先生實在太幸福了」、「今天好解放，難得看你這麽火辣」、「燕旻520誠意滿滿」、「高顏值的臉蛋加上飽滿有型，太羨慕你老公了」。

宋燕旻擁有E級火辣身材，加上主播專業形象，讓她受到不少粉絲喜愛，不過她曾透露自己從60公斤成功甩掉12公斤，勵志過程也令人相當佩服，而她在婚前就已未雨綢繆，花了6位數凍卵，今年被問到生子計畫，她也表示「還要看老公的狀況，如果電影大賣，有錢可以拿來養小孩，就有機會生。」