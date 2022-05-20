台北市長選舉在年底舉行，局勢出現了新變化，根據一份最新的台北市長民調顯示，國民黨立委蔣萬安獲31.9%支持，衛福部長陳時中為26.2%，台北市副市長黃珊珊24.8%，台北市長選舉「三強鼎立」態勢已成。

根據《CNEWS匯流民調》針對台北市長最新民調顯示，蔣萬安為31.9%，陳時中則為26.2%，黃珊珊24.8%，還有17.1%未決定。

從民調再作交叉分析，民進黨支持者有69.7%挺陳時中，但也有11.9%支持黃珊珊；國民黨支持者則有82.3%支持蔣萬安，11.8%支持黃珊珊；民眾黨支持者則有60.9%支持黃珊珊，28.2%支持蔣萬安；時代力量支持者則有43.8%支持黃珊珊，26.8%支持蔣萬安，19.3%挺陳時中；中間選民有34.7%支持蔣萬安，19.2%支持黃珊珊，11.7%挺陳時中。

另外，台北市的政黨政治板塊，民進黨獲25.5%支持，位居第一。國民黨有19.0%支持，暫居第二。其他依序為民眾黨17.2%、時代力量6.4%、基進黨5.9%。另有10.8%中立選民14.9%未表態；「藍白合」加起來36.2%，與「綠加黃加基進」37.8%，雙方陣營大致相當。

該民調是CNEWS匯流新聞網委託精確市場研究調查公司，以分層比例隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查日期為5月11至12日晚間，調查對象為戶籍在台北市，年滿20歲的一般民眾，共計完成1,100個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，為正負3.0個百分點。