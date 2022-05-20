女團「PINK FUN」時隔一年發行全新卡帶寫真EP《可以呀 Kya》。她們近日釋出新歌〈可以呀 Kya〉MV，在MV中，無視公司的禁愛令，無預警全數成員脫單宣布交男友，送上驚喜彩蛋。

她們在MV中，P除了交了男朋友，但這八位男友因為沉迷於電玩遊戲，讓她們決定變身成為虛擬角色，進到遊戲裡搗亂，卻意外發現遊戲中會奪人魂魄的攝魂怪獸，槍口一致的女孩們決定發射「粉紅炸彈」來擊敗怪物，拯救深陷危機的男友們。

她們在MV中穿上印著動漫角色的寬大男友T，變成寵物系女友，互動逗趣。他們在拍攝MV當天，連拍超過24小時還是精神奕奕，開心表示：「希望大家會有驚喜的感覺。」

她們逐漸從女孩步向小女人，最新舞蹈挑戰帥氣的Girls Power舞風，這次舞蹈的難度和帥氣度都往上提升，加入時下最流行的waacking（甩手舞），PINK FUN笑說：「希望大家可以跟我們一起帥氣的甩手！」