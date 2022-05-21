南北貨最貼近民眾的節慶氣氛。在端午到來之前，經濟部商業司的「品牌一條街」計畫，前進高雄三鳳中街，打造高雄的南北貨一條街，讓喜愛選購南北貨的南部民眾，可以就近採買乾貨食材、零食果乾，省去北上台北迪化大街，也少了染疫的風險。

經濟部商業司表示，臺灣有許多特色街道，無論是商業匯聚的繁華景象、歷史文化的古意盎然或文青風格的創意巧思，吸引產業群聚，透過品牌一條街的導入，將臺灣特色街道品牌化，邀集店家辦理聯合行銷活動，展現出特色差異與產業活力，吸引民眾走上街道至實體店家消費，刺激在地商機。

品牌一條街計畫去年啟動，以高雄奶茶一條街與臺南異饗一條街為號召，今年加入高雄三鳳南北貨一條街，以及臺南海安餐酒一條街。位於高雄三民區的三鳳中街，為南北貨一條街，是南臺灣最大的南北貨零售批發中心，街道長約400公尺百家店家座落其中，如：大進利商行、大成農產行、盛豐行、超大食品等，有「北迪化，南中街」的美譽。

今年活動同時因應疫情，民眾也可在家以線上網路購買食品，近40家業者上架電商平台與導入數位支付，https://twmaya.com/ 網路平台選購南北貨一條街各式特色商品。