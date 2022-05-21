來到5月底，即將迎接2022年的下半年，運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬馬、狗、雞、牛、羊的人在今年下半年非常幸運，事業順遂，生活無憂無慮，一路旺到年底。

▍1.生肖馬

屬馬人今年有「三合」吉運，對事業和財運有很大的助益，有不少機遇出現。貴人帶來財源，注定成為令人羨慕的有錢人。事業也非常順利，工作前途一片光明，呈上升趨勢。並有「正印」護身，利於學業、健康，好好把握今年將能大有斬獲。

▍2.生肖狗

屬狗人今年為三合太歲年，是發展事業的大好時機，有許多貴人相助。「三合」會增強合作運，容易得到合作機會，工作上能夠大顯身手。除了工作的正財，還可以藉由自己的人脈關係得到一些偏財，適合經營一些副業來增加收入。

▍3.生肖雞

屬雞人今年正財運很好，只要認真工作，就會有不少收入，利於升職加薪。多顆吉星入命，可以憑藉周圍同事、朋友的幫助來提升自己好運。工作生活都如意，今年運勢極佳，幸運到來。

▍4.生肖牛

屬牛人今年財官相生，不管上班族還是創業做生意的人，都能事業發展順利。「正官」和「太陽」的出現，催旺了貴人運，可依靠人際關係帶動，獲得更多財富。屬牛人不但名利雙收，單身者還有「紅鸞」星動，在感情方面也會有很大收穫。

▍5.生肖羊

屬羊人今年有「陽德」、「天喜」等吉星庇佑，是平安富足美滿的一年，時來運轉。貴人運被大大加強，很容易得到他人的幫助，業績大幅增加，能做出亮眼成果，因此發大財，生活更富有。工作很順心，沒有煩惱事，步步高升。

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