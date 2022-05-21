根據《財訊》報導，回顧第一張防疫保單糾紛源頭，「就是台產的防疫保單，」保險法專家、北宇管顧總經理劉北元直言，去年社會看待「花500元賭10萬」，造成大排長龍，造成這張商品以虧損收場；沒想到，2022年的2.0版不僅沒有精進，反而還更失控，「這像一場賭局，莊家不玩了、賭客不肯散。」

這次的防疫保單爭議已不限於台產，依照金管會統計，目前12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右。包括富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險等公司都被列為防疫保單主力業者，卻也都陷入巨量核保理賠的壓力中，甚至造成保險公司與消費者都產生互不信任的窘境。

關鍵一：政策大改變 精算師也「失算」

為什麼12家產險公司保費收入和理賠失衡？《財訊》報導指出，劉北元坦言，「當初保單設計時，政府持續把清零政策做為前提」，費率計算以清零為基調思考，條款設計走到「與病毒共存」，好多爭議都是條款沒有寫清楚，導致保單沒有辦法按一般商業程序走，成為糾紛開端。

劉北元回憶，當政策清零時，大家投保防疫險熱度沒有那麼好，疫情指揮中心一開始還沒有說要與病毒共存，清明節過後保險公司就開始察覺不對勁，逆選擇（指保單風險因子評估依據不足）量太大，大到無法承作，保險公司開始想辦法降低承作量，各公司都有各種理由拒絕承作，結果造成市場更混亂。

關鍵二：你有我也要 惡性競爭失專業

「各家保險公司都在搶市場，來不及讓精算師好好算，商品就上架了。」劉北元指出，台灣產險業競爭激烈，一窩蜂爭相推出銷售的保單，也質疑精算師在保險公司的作為。

不過《財訊》分析，劉北元認為，產險業者不應再抱著「別家在推、我們也要推，你給我一個數字去報價」的模式，為了搶市場而忽略風險。也有不具名的保險業者透露，有位精算師在商品設計時，已經想到了政策會轉向「共存」的可能，卻被主管以「羞辱國家防疫能力」、「不顧長官顏面」等理由拒絕。

《財訊》報導指出，另有保險主管坦言，「如果有一張保單衝出高費率，跟市場上差距太遠，在這個市場上會沒有競爭力，當他顧及同業費率時，會有連鎖效應，也難保不會有比價影響。」這樣的市場氣氛也導致大家在相去不遠，也造成現在混亂的銷售糾紛。