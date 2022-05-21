根據《財訊》報導，日本7大商社2021會計年度（2021年4月到2022年3月）獲利出爐。由於能源價格上漲，三菱商事、三井物產、伊藤忠、住友商事、丸紅、豐田通商、雙日公司的淨利都創歷史新高；其中前5大，都是2020年巴菲特的投資標的。

《財訊》報導指出，相較於前一年，獲利成長幅度最大的是三菱商事，淨利為9375億日圓，遠超過原先預估的1175億日圓，是前一年的5.4倍，金額也是7家商社中最高，主因是原料煤炭和銅漲價；另外，養殖鮭魚和鱒魚也有高獲利。

其次是三井物產的9147億日圓，是前一年的2.7倍，原因為鐵礦石等能源價格上揚；伊藤忠商事則是除了能源之外，因為資訊和金融等非能源領域也從疫情中復甦，淨利成長一倍為8202億日圓。

《財訊》分析，住友商事拜煤炭、鐵礦石、銅等原料漲價之賜，2021年度轉虧為盈，淨利4636億日圓。丸紅因為智利銅礦山和澳洲原料煤炭等能源領域的獲利成長，淨利成長90%為4243億日圓。

不過，根據《財訊》報導，2021年淨利雖輝煌，2022年度除了雙日外，另外六家商社都預估淨利會衰退，主因在於俄羅斯相關業務的損失有待處理，例如，三井物產和三菱商事都投資了俄羅斯庫頁島薩哈林2號的能源計畫，而伊藤忠也對薩哈林1號出資。由於多數商社都在俄羅斯布局，俄烏戰爭前景不明，也使商社獲利蒙上一層陰影。