自疫情爆發以來，封城停工事件在各國早已層出不窮，工人無法上班、產線被迫停滯，不少公司都度過營運下滑的困境，連帶全球供應鏈受到衝擊，加上缺工時代來臨，許多國家正面臨少子化、高齡化以及缺乏人口紅利的困境，而在此情況下，「零接觸經濟」興起，也使全球製造業面臨變革，推升自動化進程更加速進行。

根據市調機構Reportlinker的數據指出，全球工業控制與工廠自動化市場規模預計將從一八年的一六○○億美元增長至二四年的二六九五億美元，年複合成長率達九．○八％。值得一提的是，自動化需求升溫讓可與人類互動的協作型機器人近年可謂大出鋒頭，除了丹麥Universal Robots（UR）、廣明旗下的達明等市場新秀外，傳統工業機器人大廠也積極投入，根據富士經濟（Fuji Keizai）報告預估，至二五年全球協作機器人的市場規模將達二一五○億日圓（約新台幣五二五億元），是二○年規模的三倍。

缺工加速全球自動化浪潮

隨著疫後經濟重啟熱絡，市場對於工業生產設備的需求也隨之高漲，包括機器人與工具機設備等，近期成長都達到高峰，工具機大國日本去年的工具機接單金額就年增七○．九％，成長顯著。而從工業機器人四大家族的財報來看，其中日本安川電機上年度（去年三月到今年二月）的營收、獲利皆破紀錄，且上季（去年十二月到今年二月）接單量更年增三二％；瑞士ＡＢＢ光在去年便推出了兩款全新的機械手臂，且首季訂單年增二一％。此外，像是全球自動化大廠德商倍福（Beckhoff）二一年會計年度總銷售額首度突破十億大關，達十一．八二億歐元，年增二八％；而協作型機器人龍頭的ＵＲ去年營收也繳出年增四一％佳績。

綜觀台廠投入自動化領域的廠商也越來越多，包括工具機的亞德客ＫＹ、上銀、全球傳動、直得，工業電腦的樺漢、研華、凌華，感測元件的所羅門、致茂、三聯、菱光，整機製造的鴻海、台達電、廣明等皆是業界佼佼者。

去年，儘管受到疫情反覆、新台幣升值、缺工、原物料漲價及運費價格飆漲等諸多問題干擾，不過由於景氣逐步復甦，故在自動化設備、電動車及鋰電池等需求應用推動下，帶動台灣工具機新一波的需求，助攻廠商接單暢旺，根據台灣工具機暨零組件工業同業公會（ＴＭＢＡ）統計，二一年台灣工具機累計出口總額為二七．八三億美元，較二○年成長二九．一％。若進一步觀察財報，包括亞德客、上銀、全球傳動、大銀微系統等首季業績皆亮眼；對此，法人看好隨著過去兩年備受疫情壓抑的工業需求快速回溫之下，沉寂已久的自動化產業正重啟成長循環，且未來幾年將可望維持上行趨勢，相關族群今年營運逐季增溫可期。

亞德客、上銀首季財報亮眼

亞德客去年合併營收及獲利雙雙創新高，而首季向來是氣動元件的銷售淡季，但亞德客首季合併營收、稅後淨利及ＥＰＳ卻全面改寫同期新高，表現突出。隨著第二季進入氣動元件傳統銷售旺季，四月接單出貨比一．二，接單金額也大於出貨；目前中國廣東佛山及浙江寧波兩地工廠生產稼動率維持一一○％，而上海雖因嚴格控管人流及物流配送，造成四月營收衰退，不過公司樂觀展望隨著封控陸續鬆綁，遞延的訂單可望助攻五月出貨顯著增長。

上銀第一季在歐美出貨挹注及匯兌收益助攻下，稅後純益季增一三一％，年增一五七％，ＥＰＳ繳出四．○一元佳績，寫下近十四季新高。公司預計第二季將啟動產品漲價，漲幅平均約五％到十％，可望助功第二季業績，全年營收目標維持雙位數成長。值得注意的是，根據最新調查統計指出，上銀已成功擠下日本ＮＳＫ，成為全球第二大線性傳動大廠，僅次於日本ＴＨＫ。目前上銀在線性滑軌的全球市占已達到二一．二％，僅次於ＴＨＫ的三一．五％。

廣明小金雞大啖機器人商機

值得留意的還有廣明，廣明旗下的達明機器人專注於開發協作型機器人，如今已是全球協作型機器人的二哥，市占約十％左右；受惠疫情舒緩、市場需求復甦，廣明去年機器人出貨量年增達二到三成。展望未來，廣明表示，全球半導體需求持續增溫，在各廠商大喊產能擴張之際，如何提升產能利用率與降低產線停機時間，將成為半導體廠積極改善的課題，因此轉向智慧製造是產業不可逆的趨勢，而達明智動化以協作機器人原廠的角度出發，整合多年的自動化系統整合經驗，專門提供半導體產業一站式智慧製造解決方案。

且看好達明機器人在全球自動化市場的發展潛力，去年歐姆龍也參與達明私募現金增資，取得約十％股權，成為第二大股東，而廣明持股達明比例降為八○％。達明表示，此次擴大與歐姆龍合作，期待結合歐姆龍工業自動化控制及達明協作機器人，未來將共同合作開發解決方案，搶攻智慧製造商機。事實上，歐姆朗與達明自一八年起就成為戰略聯盟合作夥伴以達明協作型機器人「ＴＭ系列」作為合作品牌前進全球市場，這也是達明能在短短兩年、一七年登上全球協作型機器市占第三，並於一九年擠下日本大廠發那科（FANUC）、躍居協作型機器人二哥的原因；據了解，目前歐姆龍對達明營收貢獻度比重高達三到四成左右。

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