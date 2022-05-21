台中大里區近年快速發展，人口數突破21萬人，為滿足民眾停車需求，擴增大里區中興路商圈停車空間，台中市政府交通局爭取中央前瞻預算補助，斥資工程總經費2億8,500萬元，將東榮平面停車場闢建為立體停車場，預計年底完工啟用，提供396席汽、機車停車位，舒緩鄰近商圈停車問題。

台中市政府表示，人多、車多，就有停車需求！大里區為台中發展較早的區域，現已為台中市第三大區，市中心生活機能完善，住宅區密度較高；隨著台74線台中環線帶來便利交通，近年新興大樓建案陸續完成，吸引大量移入人口，機動車輛激增。

東榮立體停車場未來將提供295席汽車及101席機車，舒緩鄰近商圈停車需求。（圖／台中市政府提供）

交通局長葉昭甫表示，市府考量地方需求，於大里區東榮路、新光路口，規劃興建地上5層、地下1層的東榮立體停車場，原有100席平面汽車停車位，年底完工後，將可提供295席汽車及101席機車，合計396席停車位。為順應地方民意，工程還增設部分商業空間，並配合增設2處招牌廣告及1處樹立廣告，充分活用停車場土地。

東榮立體停車場鄰近中興商圈、大里公園、學校、寺廟及教會等，未來將能提供社區居民更多停車空間，健全大里區交通機能、改善違停。市民未來逛街、吃美食，再也不用擔心車子沒地方停了。

停車場設計一改傳統停車場方正的混凝土形象，將自然通風及採光需求融入設計，結合綠建築、都市景觀及紋理並強調「舒適性」、「自然調和健康」、「環保」等三大設計理念，以金屬隔柵與沖孔金屬板形成交織立面，減少稜角以曲面作為主外觀設計，2019年7月初開工，今年年底前完工。

葉昭甫指出，台中市自盧秀燕市長上任以來，於各區積極尋覓合適基地空間，興闢立體停車場，總共已斥資超過百億元，擴增路外停車空間；許多停車場如育英路多目標立體等停車場啟用，豐原轉運中心、舊社立體停車場等均已接近完工，解決停車供給不足問題並完善周邊的大眾運輸系統，滿足民眾通學、通勤、購物等需求。