近年來原物料成本及工資持續上漲，造成房價節節攀升。據房仲業者統計，全台房價最高區域仍然為雙北地區，以台北市為例：房價前三高的行政區，其預售屋均價已突破百萬，松山區以每坪144萬居冠，大安區128萬居次，中正區123萬第三；新北市部分則以永和、新店、板橋為房價前三高行政區，其中永和與新店皆站上6字頭。在預算有限的情況下，未來在雙北買房將只會越買越小，不少人將目光移往桃園，希望用同樣預算，買到更寬廣的居住空間。

【桃園三大重劃區人氣高 小檜溪重劃區整體居住環境佳】

桃園重大建設不斷，並承接雙北人口外溢效應，成為「輕移民」最想入住的縣市之一，區域內三大重劃區—經國重劃區、中路特區與小檜溪重劃區—各具特色，經國重劃區近南崁交流道，交通便利性高；中路特區周圍有龍安商圈和藝文特區，生活機能完善；小檜溪重劃區最鄰近桃園市區並擁有5大親水公園，綠地環繞，高綠覆率又有四大商圈加持，整體居住環境佳。

在地建商福鄉建築深耕桃園多年，看中小檜溪重劃區宜居特性，於當地打造注重養生、放鬆紓壓的健康建築「福鄉心匯」，提供住戶最舒適的居住環境。

福鄉心匯近親水公園，享南崁溪沿岸明媚風光，是假日休閒放鬆的絕佳去處。(圖/業者提供)

【福鄉心匯近公園 享受南崁溪畔水岸風光】

負責「福鄉心匯」銷售的專案副理鍾友世表示，該案位在中央街上，介於青溪一路與青溪二路之間，距離捷運G08站和G09站僅約1200公尺，開車順著春日路走，可抵達南崁交流道，交通相當便利。周圍擁有大有、中正、站前商圈與藝文特區，滿足民眾食衣住行育樂等需求，基地附近即為繽紛之丘親水公園，沿著南崁溪而下，長達15公里自行車道，水岸風光盡收眼底。

福鄉心匯建材經嚴格挑選，VAF空氣淨流系統有效過濾PM2.5，帶給住戶最新鮮的空氣。(圖/業者提供)

【VAF空氣淨流系統打造健康宅 室內高級建材提升生活品質】

建材為「福鄉心匯」一大重點，其率先採用「VAF正負壓淨流系統」，過濾空氣中PM2.5的效果可達99%，並配有紫外線濾芯，隨時監控PM2.5、二氧化碳、室內溫度與濕度等數值，即使不開窗，也能提供給住戶最清新乾淨的空氣，守護全家人的健康。

除了提供「VAF正負壓淨流系統」之外，也採用超越國內CNS標準，水密性高達1500Pa的日本三協氣密窗，搭配5+5Low-E膠合玻璃、TOTO衛浴設備、德國原裝進口LEICHT廚具、冠軍磁磚，以及耶魯三合一電子鎖等高級建材，並提供五年防水保固，全面提升居家生活品質，讓住戶住得舒適，更住得安心。

雙北小三房價格可入主福鄉心匯四房，再享有雙車位，成為最吸引輕移民的優點。(圖/業者提供)

【雙北小三房預算入主福鄉心匯四房 再擁雙車位優點】

鍾副理提到，目前「福鄉心匯」已購客中，不少來自雙北地區，大多因雙北房價居高不下而前來桃園置產，而雙北小三房的預算即可入主「福鄉心匯」約43~48坪寬敞四房空間，還可享有雙車位，加上周邊環境舒適移居的特性，

往後再也不必煩惱換房問題，成為最吸引雙北輕移民的優點。

(表/中時新聞網製)

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