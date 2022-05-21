下肢血管是容易發生動脈阻塞的部位，中國醫藥大學附設醫院心臟血管外科許智翔醫師指出，下肢周邊動脈阻塞性疾病，可能是因為動脈粥狀硬化而漸漸狹窄的慢性變化，也可能是來自於其他部位的血栓造成急性發作。動脈粥狀硬化造成的阻塞較為常見，在一般民眾的發生率約6.9%，急性發作的發生率大概只有0.015%。

無論是慢性或急性的血管阻塞，都會造成肢體的血液供應量不足，剛開始會造成疼痛、行動不便，最終會造成肢體壞死、截肢，甚至死亡。

(圖/照護線上提供)

最常見的慢性周邊動脈阻塞是由動脈粥狀硬化所引起，許智翔醫師說，會造成動脈粥狀硬化的原因就會造成周邊動脈阻塞，年齡是一個無法避免的因子，大概從40歲以後就會開始進入動脈硬化的階段，一直到70歲之後，盛行率會上升到達14.5%；男性也是危險因子之一，男性比女性更容易出現周邊動脈阻塞疾病，這兩個因素是沒有辦法經由人為改變。

其他可以改變的因子包括三高，高血壓、高血糖、高血脂，而抽菸造成的風險是非抽菸者的4倍。比較少見的原因是末期腎病變，由於鈣離子代謝異常，會加速血管硬化的速度與硬化的程度。

急性動脈栓塞的成因與危險因子不太一樣，許智翔醫師解釋，急性動脈栓塞是因為心血管系統的某個部位產生血栓，血栓掉落進入血液循環後，最終的終點經常是飄到下肢血管造成急性栓塞。

最常見血栓是源自於心房顫動，心房顫動是一種心律不整，容易在心臟形成血栓，而造成全身性的血栓問題，例如腦中風、腸中風、肢體中風。主動脈瘤亦是急性血栓的來源，當主動脈瘤內部的血栓破裂，飄到下肢便會造成急性動脈栓塞。

(圖/照護線上提供)

●下肢冰冷、脫毛、跛行，要及早就醫！

周邊動脈逐漸狹窄，流到下肢的血液會逐漸減少，許智翔醫師說，初期患者沒有感覺，直到血流供應無法滿足組織、肌肉的需求才開始出現症狀，例如毛髮脫落、皮膚蒼白、肌肉萎縮、指甲掉落等。

自體感覺的症狀以「間歇性跛行」最具代表性，間歇性跛行是在休息的時候沒有不舒服，但在行走一段距離後會感到痠痛不適，必須停下來休息，休息一陣子後症狀緩解，又能繼續走。隨著病情惡化，患者可以行走的距離會越來越短，臨床上會以能否走200公尺，作為嚴重度的分界點。

當下肢動脈阻塞繼續惡化，這些問題會逐漸放大，許智翔醫師說，外在表現改變朝肢體壞死的方向發展，從腳趾末端開始，由原本稍微蒼白變成紫紅色，再變成黑色壞疽，黑色壞疽是不可逆的狀況，而且壞死的範圍會逐漸擴大，影響到更多腳趾，甚至整個腳掌。

自體感覺的症狀惡化，是走路的距離和可以走路的時間逐漸縮短，嚴重時只要走幾步路就開始痠痛，甚至休息、睡覺的時候也會痛，讓生活品質大幅下降。

肢體壞死後大多需要截肢，以控制感染，否則壞死的組織會孳生大量細菌，容易造成全身性感染，導致敗血症以及死亡。

「遇到周邊動脈阻塞疾病時，一定要特別注意，因為患者的另一隻腳和其他器官都可能有動脈粥狀硬化。」許智翔醫師提醒，「動脈粥狀硬化發生在心臟的冠狀動脈，可能導致心絞痛、心肌梗塞；發生在腦部、頸部的血管，可能造成腦中風；發生在腎臟的血管，就會變成腎衰竭，務必要小心！」

(圖/照護線上提供)

●積極治療下肢周邊動脈阻塞

治療動脈阻塞疾病，必須積極控制潛在疾病，如高血壓、高血糖、高血脂，並搭配抗血小板藥物預防血栓形成。

當血管阻塞變嚴重時，藥物的治療效果會逐漸下降，這時候就需要使用介入性治療，許智翔醫師解釋，目前主流有兩種，一種是導管治療，一種是傳統手術，導管治療類似心導管的做法，利用導管去治療下肢血管，打通狹窄、阻塞的位置。導管治療是微創手術，傷口僅一個小孔，疼痛較少、恢復較快。

●貼心小提醒

「要活就要動！」許智翔醫師叮嚀，「多走路、多運動，是對於下肢動脈阻塞疾病的最佳預防方式。如果有三高，高血壓、高血脂、糖尿病，請務必好好控制。血糖、血壓、血脂肪升高的時候，患者大多沒有感覺，出現症狀的時候，往往已經出事了。」

香菸會傷害肺部，也對心臟血管系統造成很大的影響，讓血管阻塞的速度大幅上升，大概會提早20年發生心血管疾病，增加心肌梗塞、腦中風、腎衰竭的風險，對健康危害非常大，越早戒菸越好。

若有發現下肢冰冷、痠痛、間歇性跛行等狀況請盡早就醫，與醫師詳細討論，選擇適合的治療策略。