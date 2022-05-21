不少確診者在隔離期間，都需仰賴親朋好友協送物資，不過一名女網友表示，相當重視的朋友確診，她也義氣相挺送了物資過去，然而對方見她保持距離，便開始對她擺臉色，讓她相當無奈，網友看完也留言撻伐，「好爛，幫忙送東西還不保護你」、「這不是朋友，醒醒」。

原PO昨（19日）在網路論壇Dcard發文表示，得知友人確診且症狀嚴重，便決定下班後幫忙送一些物資，東西送達後就站在門口和對方聊天，然而友人見她沒有進去房間內，就質疑原PO因他確診而產生恐懼，更在聊天過程中反覆詢問「會怕喔？」

原PO解釋，「我都送東西到房間來了，也沒那麼怕」，但自己也有家人要顧，友人症狀又稍微嚴重，當然還是要提高警覺，不過對方仍對她保持距離的舉動相當在意，甚至開始擺臉色給她看。

最後友人邊忙著手邊的工作，邊和原PO對話，過程中多次咳嗽都沒有遮擋，好似再測試她的反應，讓她無奈直言，「只是想送個支援，怎麼就變成這樣情感的拉扯」。

她也感嘆，雖然對方是自己相當重視的朋友，但並不代表要一起共享病毒，認為害怕病毒本來就很正常，畢竟會影響到健康風險，甚至牽涉生計，「怎麼因為疫情反而不重視朋友呢？」

對此，不少網友也留言痛批，「好爛，幫忙送東西還不保護你」、「這不是朋友，醒醒」、「理這種人做甚麼，朋友是互相尊重的，他既然不顧慮你的風險，那你也不需要顧慮他」、「對這種人連東西都可以不要送」、「直接瀟灑的把物資全部帶走，真的是好心被雷劈」。