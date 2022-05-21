教育部統計，截至20日全台共12.4萬名學生染疫，2378所學校停課，未料國立台南成功大學竟在臉書上教導學生「新冠就是流感」，更稱確診不用通報，領保險金才需要，引發軒然大波，事後緊急下架該篇文章，但仍遭學生截圖。

成大學生在《Dcard》發文「原來甭通報！？」，原來學校在臉書上PO文「COVID-19就是流感啦」，邀請成大醫院副院長林志勝分析疫情「告訴你那些沒人跟你說過的實話」，還表示影片中有很多讓你意外的Point，包括「你遲早都要確診，沒人逃得掉」、「確診了也不需要通報，除非你要領保險金」、「染疫別覺得自己衰，現在感染抗體加倍」。

成功大學20日早上在臉書PO文稱新冠就是流感，要確診者不用通報，除非要領保險金才需要，引爆學生怒火。(圖／Dcard)

離譜文章曝光後引起爭議，雖然粉專火速刪除文章，並將林志勝影片改設為私人權限觀看，但仍遭學生截圖並轉傳到Dcard。

不少學生大罵：「搞得好像大家染疫都是為了保險金」、「這也太誇張，可以爆料了吧」、「部分聽起來合理，可是後面怎麼越來越幫cdc護航的感覺」、「我就不想得病，為什麼搞得好像我一定要得一樣」、「真的太牛逼了」、「難怪成大現在不用守護台南了，長姿勢(知識)」、「還掛成大醫院副院長，這代表成大也代表成醫耶，我到底看了什麼」、「學校是認真的嗎」、「怎麼不說人遲早會死，乾脆現在先死一死」、「笑死 發現逆風直接刪文」、「相信志勝 防疫必勝」、「這不罰300萬嗎」。

也有部分學生認為，反正現在都自主管理，那沒通報應該也沒差，隨即遭反駁「確診還是要7+7，是打滿三劑加上快篩陰性才0+7」