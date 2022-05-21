PTT帳號Vek1112在八卦版不實爆料，抹黑徐巧芯用職權施壓員警不能開單，事後遭信義分局打臉，本人不但遭八卦版水桶，還被起底為羅東國小導師，羅東國小校長賴尚義對此也證實此事，更直言完全想不到。

校長賴尚義表示，校方獲悉此事後，立刻進行調查，比對各項資訊後，確認該帳號為吳姓代課老師持有，且當事人因確診居家隔離中。

根據《三立新聞》報導，賴尚義直言，這名吳姓老師今年25歲，在學校任教2年，舉止正常，平日大家相處都不錯，實在看不出吳師在網路上言語如此尖銳，對於吳師行為，校方將在他居隔期滿後召開考績會進行相關懲處。

吳姓老師以帳號Vek1112在PTT指控徐巧芯利用職權施壓自己的警察好友，還當眾教育員警，大酸「議員典範」、「那我可以違停了嗎」，但事後慘遭打臉，還被鄉民起底在深綠粉專擔任管理員，撰寫偏激文章，之後私訊向徐求饒，希望她放過「剛出社會」的自己，也向校方坦承自己未經查證就亂爆料，造成社會紛擾感到抱歉。