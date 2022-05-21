昨（20）日是總統蔡英文就職6周年，行政院長蘇貞昌日前與蔡英文細數執政6年來的「佳績」，但內容卻讓許多民眾不認同，國民黨女戰神、立委鄭麗文幫忙列出7個「進步重點」，酸「民進黨治理下的台灣，民主價值果然進步飛快呢！」

鄭麗文昨日在臉書表示，衛福部長陳時中曾說世界跟不上台灣，而昨日正好是蔡英文就職6周年，她因此列出7大進步重點與網友分享。她指出，第1點是華視在短時間內接連出包，從共軍襲台、蘇貞昌職銜換為「總統」、幫蔡英文改名為「蔡EE」等，甚至連道歉啟事都有錯字，NCC卻甩鍋、卸責且完全沒有懲處，簡直寬宏大量。

鄭麗文表示，第2點是單日確診數「榮登」全球第一，且本土確診數即將突破10萬大關，但蔡英文卻彷彿住在另一個台灣，陳時中還投書美媒宣傳台灣防疫，百姓只能自求多福；第3點則是小吃店「進步」成醫療用品進口商，承攬政府16億元的快篩標案，酸「蔡政府執政下寧願超買菸，也不願超買快篩！」

鄭麗文指出，第4點是近2年全台數次發生大停電，但政府犯錯後卻把兇手歸咎於小動物入侵，沒有要下台負責的意思，「缺電又缺良心」；第5點則是政府將強行開放的核食改名為福食，隨後還出現類普篩、類火車等新名詞，酸「教育部辭典更新速度全球『難波萬』」。

鄭麗文表示，第6點是蘇貞昌在總質詢才飆罵在野立委「在那叫什麼」，沒多卻又稱「把政府當狗官罵的時代已經過了」，直言「這個標準真是天與地的差別」；最後第7點則是蔡英文的「死忠」會不斷幫她擦脂抹粉、歌功頌德，執政黨還無視人民生計，對生活在水深火熱的人民無動於衷，讓她酸「政府製圖能力與媒體擦脂抹粉能力進步飛快」。