許多人在健康檢查時會關心血液中的膽固醇水平，檢驗項目中的低密度膽固醇（LDL）高於標準，或是高密度膽固醇（HDL）低於標準，經常被做為評估心血管疾病風險的指標。最新的研究還發現，被稱為「好膽固醇」的HDL指標不只與減少心血管疾病風險有重要關係，也對預防阿茲海默症極大作用。

近期在著名醫學期刊《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer & Dementia）中發表最新研究結果的美國南加大凱克醫學中心（Keck School of Medicine of USC）在報告中指出，血液中的HDL不只能降低心血管疾病，存在於腦脊髓液中的高密度脂蛋白數量，更是大腦健康的重要指標，這關係到老年人的認知能力與罹患阿茲海默症的風險。

腦脊髓液中的澱粉樣蛋白β42發生異常並堆積在神經元上形成斑塊，被認定是阿茲海默症的重要病徵。（圖／Shutterstock)

該研究人員分析了180名60歲以上老年人的血液和腦脊髓液樣本後發現，做為血液膽固醇中顆粒最小的HDL，也存在於腦脊髓液中，但它的顆粒更小得多。研究人員用新技術分離並測量了腦脊髓液HDL顆粒的大小和數量，再與受測試者的認知能力做對比，結果顯示，腦脊髓液中小顆粒HDL含量較高的老年人，在認知測驗中表現較佳，而且這樣測試不分性別、年齡、教育程度，都有相同結果，甚至對攜帶遲發性阿茲海默症高風險基因APOE4的人，也有非常明顯的關聯性。

研究人員還注意到，腦脊髓液中的HDL顆粒含量越高，認知能力就越強，這種關聯在認知尚未衰退的受測試者中尤為明確。因此研究報告推測，在大腦認知尚未衰退前，或是阿茲海默症尚未惡化前進行早期干預，HDL可以成為一個重要的介入手段。

最新研究結果認為，在阿茲海默症尚未惡化前進行早期干預，HDL可以成為一個重要的介入手段，因此也最好能早期發現老年人的失智症狀。（圖／達志影像）

主持該項研究的尤新（Hussein Yassine）助理教授說，如果在老年人出現認知障礙前就讓這些小顆粒HDL進行潤滑作用，可以維持腦細胞的正常運作，當然，同時還能透過適當運動、藥物與其他干預方式來保護你的大腦。

研究人員還發現，腦脊髓液中的小顆粒HDL數量較多，與另一個阿茲海默症關鍵指標腦脊髓液中的澱粉樣蛋白β42水平較高有關。這種多肽胺基酸發生變異並堆積在神經元上形成斑塊，被認定是阿茲海默症的重要病徵，反過來說，如果在具有循環作用的腦脊髓液中澱粉樣蛋白有較高的濃度，則意味著在神經元堆積成斑塊會較少，罹患阿茲海默症的風險會較低。

由茱莉安．摩爾主演的電影《我想念我自己》就是以一位中年阿茲海默症女性患者的故事為主題。她在該電影的傑出演技奪得美國奧斯卡獎最佳女主角、英國電影學院獎最佳女主角等5項大獎。（圖／Wikipedia)

至於這樣的機制是如何形成？研究人員推測，小顆粒HDL可能在清除、排出變異的多肽上有重要功能，避免它們形成堆澱粉樣蛋白斑塊，因此有助於預防或減輕阿茲海默症。這樣的功能可能源自於小顆粒HDL具有快速交換膽固醇的能力，可以促進大腦神經元的細胞膜的生長和修復。此外，HDL也可能通強化血管功能，防止腦部血管受炎症影響，形成另一種保護腦部認知能力的機制。

該研究最後指出，這些假設需要後續更多的研究來加以驗證，包括HDL在大腦中實際運作的結構與功能，以及它是否會在血液、腦脊髓液與腦細胞之間進行交換。

多攝取含有HDL高密度膽固醇的食物，例如魚類、水果、蔬菜、全麥、橄欖油、豆類與堅果等健康飲食，不只能預防心血管疾病，對保護腦部抵抗阿茲海默症也有幫助。（圖／達志影像）

看過電影《我想念我自己》的觀眾也會了解到，阿茲海默症有顯的遺傳因素，目前也尚未研究出有效的治療方式。因此對一般民眾而言，平時除了良好生活習慣、保持運動外，可以考慮多攝取含有HDL高密度膽固醇的食物，例如魚類、水果、蔬菜、全麥、橄欖油、豆類與堅果等健康飲食，並注意健康檢查結果與聽取醫生的建議。