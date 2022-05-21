在諸多的研究討論中，維生素D是許多專家學者點名抗新冠病毒的利器。為什麼是維生素D？

治療和預防新冠病毒藥方和疫苗都需要時間開發，對抗病毒，最終還是得回歸老祖宗的智慧：強化自身免疫力、讓病毒無用武之地。

說到維生素D，比較為人熟悉的功效，是促進小腸吸收鈣質，使骨骼、牙齒強健、避免骨質疏鬆，並改善肌力，減少骨折風險。但維生素D的重要性不只這些。

愈來愈多研究發現，人體全身的功能運作，幾乎都得仰賴維生素D，它能抗發炎，增強身體免疫細胞功能。一旦缺乏，容易增加心血管疾病、自體免疫疾病、失智的風險。另外，根據臨床研究顯示，長期不明原因的疼痛、失眠、憂鬱症、慢性疲勞、腸胃不適、偏頭痛，部分也導因於維生素D不足。

●多項研究發現 維生素D不足拉低免疫力

由於維生素D靠日曬就能在體內生成，之前就有研究發現，北半球進入冬季後，日照減少，人體內的維生素D產量不足，導致人的免疫力會下降，容易受到流感等病毒侵襲。在新冠疫情暴發之後，多項研究也指出，體內的維生素D含量，和感染新冠病毒的機率有所關聯。這些研究包括：

1.2020年9月《美國醫學會期刊（JAMA Network Open）》研究發現：體內維生素D不足的人感染新冠病毒的機率，比健康者高出2倍。

2.2020年10月《臨床內分泌和代謝學期刊（JCEM）》一項研究指出：住院治療的新冠確診病患，出現維生素D偏低的機率較高。

3.2020年9月《公共科學圖書館（PLoS One）》期刊刊登的研究結果：新冠肺炎病患若攝取足量維生素D，就能降低病情惡化機率。

約翰霍普金斯大學公衛安全學者亞達利亞（Amesh A. Adalja）引用多項研究指出，人體缺乏維生素D，將會增加呼吸道疾病的感染機率，包括肺炎、氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD），以及病毒或細菌性感染疾病，連帶影響肺部功能。

研究呼吸道感染與免疫系統的倫敦瑪利皇后大學學者馬蒂諾（Adrian Martineau）解釋，這些研究結論在在說明：維生素D不足，可能造成新冠肺炎感染機率增加，但也可能是感染新冠病毒之後所造成的結果，還需要更多研究釐清其中的因果關係。「不過可以確定的是：維生素D確實攸關免疫系統健康與否，也是目前對抗新冠病毒必備的彈藥，」馬蒂諾說。

●美國防疫大將：維生素D＋C保護更全面

2020年10月初，美國總統川普確診新冠肺炎，他的主治醫師康利（Sean P.Conley）為他開出的雞尾酒藥物療法清單中，就包含維他命D。

美國過敏與傳染病研究所（NIAID）所長、白宮防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）也公開說：缺乏維生素D，會影響身體抵抗感染的能力。為了避免感染新冠肺炎，他個人會補充維生素D，以增強免疫力，同時還會加上維生素C，因為C是很好的抗氧化劑，讓免疫保護力更全面。

前面已經提到，只要日曬充足，人體就能合成足夠的維生素D。與較高緯度、冬季日照大幅短縮的歐美地區相比，位於亞熱帶的台灣，民眾理應較不容易缺乏維生素D。不過奇美醫院分析3萬筆微營養素檢測資料（2012年8月～2019年12月）後發現，高達61％的台灣民眾，體內維生素D是不夠的，而年齡介於31～60歲的人口，就佔了近8成。部分原因是：台灣人偏好防曬，以及年紀造成體內轉化效率減緩，無法生成足夠的維生素D。

●曬太陽時四肢別用防曬 用吃的只要適量就可

維生素D該怎麼攝取？許多人會好奇，我曬太陽曬得夠嗎？吃東西補足了嗎？是否需要額外補充營養劑？營養學家建議，除了特定族群（如嚴重骨鬆患者等），一般人從日照和飲食中攝取天然的維生素D，是比較理想和安全的方式：

1. 有效的日曬：根據衛福部提供的衛教資訊，以一般成人而言，每週2～3次、每次15分鐘就足夠，就足夠身體所需。記得四肢不要用防曬乳、也不要撐傘與戴帽，否則會影響效果。

2. 從飲食補充：根據衛福部「國人膳食營養素參考攝取量第8版」的建議，成人1天攝取10～15微克的維生素D就足夠。

含有維生素D的食物種類不多，包括富含油脂的魚類、牛肝、起司、雞蛋等。以台灣常見的食材來說，乾香菇、小魚乾、鮭魚、秋刀魚、黑木耳、全脂奶粉、鴨肉等都有維生素D，其中又以日曬黑木耳的維生素D含量最高。每100克熟黑木耳就有49.2微克維生素D，只要吃4、5片，就能滿足1天的建議量；280克（巴掌大厚切片）的生鮭魚肉，含有約16微克維生素D。

不論是經由飲食或是皮膚合成，維生素D都需經過肝臟與腎臟轉化，才能為人體所吸收。由於維生素D屬於脂溶性，不若水溶性維生素容易流失，要避免攝取過量，對腎臟造成負擔。