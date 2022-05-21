北市一名24歲黃姓男子，僅高中畢業，平日卻對外自稱是某大學心理系研究助教，在網路社群刊登研習營廣告，並在人力銀行網站聘請未成年女高職生擔任助理，然以心裡實驗為理由，趁機伸出狼爪性侵女學生得逞，被害人事後向法院諮詢，在社工協助下，檢警將黃嫌逮捕到案。

檢警調查，黃嫌原本從事保險業，但卻對外宣稱自己是大學心理系研究助教，經常邀請網友參加心理研討、心靈課程等，但活動費用要網友自行支付，此外，黃嫌並還在人力銀行網站應徵女工讀生當助理。

一名16歲的女高職生前往應徵，以時薪100元擔任活動助理，黃嫌在女學生當了兩個月的助理、逐漸獲得其信任後，即要求女學生參加個人的實驗，並允諾將可領取2000元的實驗費，讓女學生不疑有他便同意。

黃嫌將女學生帶回住處後，先讓她戴上發熱眼罩，以手機撥放音樂，再詢問「妳可以承受多少刺激」等假裝是在做實驗，但黃嫌的手卻不老實在女學生身上亂摸，最後甚至性侵得逞。

被害人事後不堪遭到侮辱，怕黃嫌日後會以偷拍的裸照繼續威脅，於是鼓起勇氣打電話到法院諮詢相關法律問題，法院人員警覺有異，立即轉給社工介入關懷處理，並通報警方展開偵辦。

警方日前將黃嫌查緝到案，查扣到手機、電腦等贓證物。全案訊後，依妨害性自主、兒少性剝削防制及妨害秘密等罪嫌移送法辦。