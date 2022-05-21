《大新聞大爆卦》

國民黨台北市議員徐巧芯19日下午因紅線違停，遭人惡意爆料，「徐巧芯施壓不准開單」，徐巧芯向員警表示，這類情況應該先勸導而非直接開單，自己也有多次請員警開單，但員警堅持不要。宅神朱學恒表示，總統蔡英文520就職6周年，居然40個以上的側翼在打徐巧芯，國民黨主席朱立倫、國民黨桃園市長提名人張善政沒事，因為桃園市長這一局「已經涼了」。

針對桃園市長選戰，朱學恒20日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，塔綠班變化真的很快，當他們知道，國民黨前北市議員羅智強已經沒機會了，換成張善政出馬後，塔綠班卻一片冷靜。

朱學恒接著指出，現在在綠營所有媒體裡最重要的，就是大台北的徐巧芯，她竟敢讓老公在路邊紅線停車，有40個以上的側翼在打徐巧芯，變身為交通規則紅衛隊。朱立倫、張善政好像沒事了，因為桃園這一局已經涼了，塔綠班也不是白癡，沒有的事就不浪費時間，趕快追打紅線違停的徐巧芯。

朱學恒自爆，他自己每天至少紅線違停一次，因為沒有地方停車。不過，紅線停車該罰就罰，但卻看到520蔡英文就職6周年，最值得討論的竟是徐巧芯紅線停車，這多反智；這也證明一件事，綠營只會打對他們有威脅的人，朱立倫、張善政沒有威脅，他們的重要性還比不上徐巧芯，讓人覺得很悲涼。