國民黨桃園市長參選人拍板由前行政院長張善政出戰，至於有意參選並已辭去北市議員的羅智強下一步為何，成外界關注焦點。張日前在臉書表示，羅真的是一位不可多得的人才，會以三顧茅廬的精神、最大的誠意，請他助我一臂之力。究竟羅有無可能入張的競選團隊？和羅友好的台北市議員游淑慧今（21日）向港媒透露，無法代替羅給答案，但她知道要參選台北市長的立委蔣萬安也在找羅入團隊幫忙。

張善政19日在臉書指出，羅智強真的是一位不可多得的人才，會以三顧茅廬的精神、最大的誠意，請他助我一臂之力，「不是只為我，也是讓智強可以為他關心的桃園繼續付出，讓他這樣一位幹才有長遠發揮的空間，同心協力贏得選戰，是最高目標」。對於羅智強是否會加入張善政團隊？根據《中評社》報導，游淑慧透露，蔣萬安在羅還沒表態選桃園市長之前就來拜託了，甚至有好多位桃園議員也在找羅幫忙，所以現階段羅應先想清楚，這都需要一點時間來思考。

另外，談到這次黨中央推出桃園市長人選過程，游淑慧認為，黨中央應該要有後續整合跟解決的辦法，因為是黨中央直接徵召，大家都不知道整個過程，所以當然有很多雜音，有爭議就要趕緊去解釋、溝通清楚，沒有必要為了一個提名，搞得選舉士氣受影響。