無黨市議員王朝坤(左一)、民進黨籍市議員周永鴻(左二)等，特前往祝賀。（民眾提供）

台中市議員徐瑄灃神岡服務處，昨日在位於社口萬興宮對面正式啟用。無黨市議員王朝坤、民進黨籍市議員周永鴻及市府經發局張峯源、大雅分局賈分局長與神岡潭子大雅地方人士共50餘人前往致意。

徐瑄灃指出，目前她在潭子、大雅、神岡區均設有服務處，以服務證明她會加倍努力，不負鄉親所託，請大家鼎力支持。

民眾表示，徐瑄灃3年多來，於市議會問政犀利針對議題，對事不對人，特別是為弱勢及老榮民的權益發聲，獲得市民的肯定與支持，尤其她昨天成立服務處，連民進黨的周永鴻都會前往祝賀，可見她在市議會的好人緣！