臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

昨天520是蔡英文總統就職滿6年紀念日。蔡在臉書發文指出，她近日赴新竹、桃園二城市，為參與防疫的同仁加油打氣，強調去年5月也是在政府民間共同協力下，才能挺過當時的難關，台灣的經濟表現也在疫情中逆勢穩定成長。此文引熱議，網友對其只前往綠營執政縣市非常不滿，批評聲浪灌爆臉書。

蔡英文昨日在臉書發文表示，她近日分別前往新竹、桃園的防疫前線，為參與防疫的同仁加油打氣，也要再次感謝全國所有第一線的防疫工作夥伴。去年5月，大家也面臨疫情的嚴峻挑戰，感謝當時全體國人團結防疫，政府民間共同協力，我們才能挺過當時的難關。

蔡英文稱，回顧過去這6年來，大家更共同經歷了國際政經情勢的變化、外部威脅的增加、全球疫情的流行，以及天然災害的威脅。在這些挑戰之下，大家持續一起努力推動了經濟結構轉型，也逐步落實能源轉型。台灣的經濟表現，能夠在疫情當中逆勢穩定成長，也持續強化各項社會福利及照顧，她要感謝執政團隊的所有夥伴，也要感謝全體國人的共同努力。

此文湧入超過5500則留言，除部分支持留言外，大多都是批評聲。網友紛紛留言：「怎麼只去新竹跟桃園？其他非綠縣市人的命不值錢？」「台灣只有新竹跟桃園逆？妳一定不知道，再理性、善良，看到你們的超前部署都會理智斷線吼」、「妳的前線居然不是雙北？」「為何不去雙北？」「妳在疫情控管上，有今天發臉書這麽認真就好了」、「今天話很多哦！可惜還都是廢話！」「想到還有兩年，眼淚就流下來了」。