南韓聯合新聞通訊社今天引述北韓官媒報導，北韓連續第5天通報新增超過20萬起發燒病例。這個國家上週首度證實爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

路透社報導，北韓缺乏疫苗、醫療基礎建設不足加上潛在糧食危機，令外界擔憂這波疫情會讓情勢更嚴峻。這個國家先前拒絕外援並關閉邊境。

韓聯社引述北韓官媒報導，截至昨晚，至少21萬9030人出現發燒症狀，累計246萬640起發燒病例；死亡病例新增1例，累計66例。

韓聯社未說明多少人確診COVID-19，路透社也說無法獨立證實報導所言。

專家先前分析，北韓醫療資源嚴重不足，目前通報案例都是稱「發燒案例」、而非「確診案例」，顯示北韓並無足夠的採檢量能、也沒有快篩劑。因此，每天實際新增病例恐怕比北韓官媒報導更多。

不斷攀升的病例數和醫療資源及疫苗的缺乏，促使聯合國人權機構警告，北韓2500萬人民可能面臨「毀滅性」後果；世界衛生組織（WHO）官員也擔心疫情不受控制地傳播，可能導致更加致命的新變異病毒株出現。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110521