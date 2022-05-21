你喜愛逛博物館嗎？每年5月18日是國際博物館日，2022年的主題為「博物館的力量（The Power of Museums）」，希冀傳遞博物館具有「永續發展」、「數位創新」及「社群教育」3種翻轉世界的力量，而這一天新北市5館1園也活用這3大層面之力，讓民眾在家就能感受。

榮獲國家建築金獎肯定 新北市立十三行博物館

以十三行博物館為例，十三行博物館除了是北台灣考古學推廣重鎮外，也是新北市考古文化資產的守護者，館內擁有許多十三行遺址出土的台灣史前文化產物，展區會透過不同方式去講解考古文化，讓這些知識變得淺顯易懂又有趣，參觀民眾可更自然地了解八里在地文化歷史。

全館主建築設計構想，源於「考古發掘」及「先民乘船渡海來台」之意念，藉由三組不同型態的建築群，去勾繪出山與海的交會，連結過去與現在的意象，特別用清水混凝土、砂岩及老化的金屬板等，構築而成，讓整座博物館有如一艘在歷史波動中浮沉的大船。

此建築物曾在2002年榮獲「臺灣建築獎」首獎、2003年獲「遠東建築傑出設計獎」，2014年獲「國家建築獎」金獎的肯定，非常值得民眾前來細細品味這充滿文化底蘊的建築。

十三行數位博物館 還能重溫歷年特展

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看見八里十三行博物館的熱門關鍵字有「文化」、「歷史」、「館長」、「遺址」，近來新北博物館在疫情的影響下，開始研發數位博物館線上資源，目前以台灣來說，十三行博物館在數位化上十分完善，除了可以線上欣賞常設展、當期展外，還能重溫已經結束的歷年特展。

為了鼓勵民眾在家就能感受「數位創新的力量」，館長表示即日起至5月22日，只要到「面面具到-部落面具文化特展」專區，挑選一件你最愛的展品，並截圖寫下感想及tag兩位好友，就有機會抽中本館最新出版的《第十三號事件簿-你所不知的十三行》繪本！

★手刀參與活動：新北市立十三行博物館

旅讀週曆影音節目 帶民眾探索新北各區特色

這次新北文化局在518博物館日當天，舉辦多項線上互動抽好禮活動，讓民眾無論線上或線下，都能共同體驗博物館的文化，除此之外，也和《DailyView網路溫度計》合作推出【旅讀週曆】影音節目，以影片方式帶大家探索新北各區特色，感受文化帶來的無窮力量。

★搶先訂閱：新北市文化局

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