哪位男二是你心中的理想男友？

你曾經中過「男二」的毒嗎？許多影劇中的男二不僅顏質不輸男主，個性也相當有魅力，有的是深情暖男，有的帥氣多金，讓劇迷心動不已，瘋狂倒戈男二派，畢竟「男主是女主的，男二永遠是大家的」！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2019年到2022年三年內播出的韓劇中，最受網友討論的20位男二號，一起來看看你心目中的男二有沒有上榜吧！

NO.10 蔡鍾協《無法抗拒的他》

蔡鍾協在《無法抗拒的他》飾演的陽光暖男梁度赫，還獲得「最帥男二」的封號，由於太有魅力，一度在網上掀起「如果你是女主，會選魅力渣男宰彥還是純情竹馬度赫」的論戰！

比起中央空調男主，專一真誠的男二更能給人安全感，讓網友感嘆「為什麼男二的好，女主永遠不懂呢？」

NO.9 宋江《喜歡的話請響鈴》

雖然宋江已成功晉身男主行列，但他也曾當過悲情男二，在《喜歡的話請響鈴》中飾演黃宣梧，和金所炫在第一季時組成「朝宣CP」，成為呼聲最高的情侶檔。

第二季的最後女主卻選了別人，意想不到的轉折讓不少網友表示難以接受，「發現宣梧不是男主，直接棄劇」。

NO.8 崔顯旭《二十五，二十一》

崔顯旭在《二十五，二十一》中飾演的「文智雄」人設十分討喜，看似不正經，卻對女二一心一意，女方要前往俄羅斯時，他更是克服開車的恐懼，一路狂飆到機場。並在趕到後和女二深情承諾自己絕對不會放手，可愛又專情，被封為「治癒天使文智雄」。

NO.7 李相二《海岸村恰恰恰》

李相二在《海岸村恰恰恰》中飾演綜藝節目製作人「池成炫」，在劇中是女主的學長，從大學時就默默關注著她，因探勘外景場地來到公辰，意外與女主重逢。池PD個性討喜，不僅零架子，也十分樂於助人，來到公辰不久就擄獲全村人的心，還激發男主洪班長擔心被取代的危機意識，深受觀眾喜愛，就有網友大讚李相二，「他雖然不是第一眼就帥，但感覺得出來本人很有魅力」。

NO.6 金聖喆《那年，我們的夏天》

金聖喆在《那年，我們的夏天》飾演的「金志雄」也是個令人難以忘懷的角色，身為男一最好的朋友，即使對女主動心，在發現男主也喜歡女主時，他選擇了友情。

將自己的心意深深藏在心底，專情、默默守護的身影讓觀眾看了超揪心，同時也擄獲不少粉絲的心，就有網友透露「全劇真的最捨不得他，結局了還是放不下他」、「真的超喜歡志雄，看到他的獨白我都快哭出來」。

NO.5 金汎《九尾狐傳》

金汎在《九尾狐傳》飾演傲驕的反派九尾狐「李朗」，擁有一半人類、一半九尾狐的血統，雖是反派卻有顆柔軟的內心。一身帥氣西裝配上略帶魅惑的招牌壞笑，魅力指數爆表，他的討論度完全不輸男一李棟旭，讓網友直呼「太喜歡李朗的人設了！被金汎圈粉」、「好喜歡狐妖弟弟李朗」。

NO.4 李洙赫《還有明天》「

男二專業戶」李洙赫擁有精緻深邃的五官，一出場就讓人「心跳漏一拍」，加上充滿磁性的嗓音，根本「行走費洛蒙」。

他在《Born Again》、《某一天滅亡來到我家門前》、《還有明天》中扮演的男二既深情又帥氣，讓觀眾為之瘋狂！網友紛紛敲碗「什麼時候才能演個男主角？」

NO.3 黃寅燁《女神降臨》

你是書竣派還是修豪派呢？黃寅燁在《女神降臨》中飾演的韓書竣看似又壞又痞，其實是個超級暖男，默默守護著女主。他在女方面前總是笑容以待，自己卻獨自承受滿心的苦澀，讓觀眾看了超心疼，就有網友表示「書竣令人心動，也令人心痛」、「可以不要再虐我們家書竣了嗎？」

NO.2 金旻奎《社內相親》

前陣子爆紅的 《社內相親》除了安孝燮的始祖鳥霸總形象掀起熱議外，金旻奎的禁慾系秘書男二「車室長」也圈了一票粉絲，不僅性格溫柔體貼，西裝外套下還藏著結實的肌肉和緊緻的腹肌，可暖可Man，不只女二一見鍾情，觀眾們也淪陷在他的魅力之中。

尤其是他霸氣說出「我會讓你忘不了的」的摘眼鏡kiss，完全男友力大爆發，不知道帥翻多少觀眾，讓人直呼「會不會太性感了！」

NO.1 金宣虎《Start-Up》

金宣虎在《Start-Up》中飾演的「韓志平」組長絕對是經典的深情男二人選！不僅帥氣聰明又多金，還是女主的初戀，默默幫助、守護女主的舉動又暖又深情，根本是拿著男主的劇本，卻沒有得到女主的愛，讓觀眾看了超心痛，劇集播出期間，更是點燃「男二病」熱議。

不少劇迷心疼表示「韓志平真的是史上最可憐的男二， 根本是主角的設定才對」、「看了第一集後完全陷入男二的世界」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月18日至2022年05月17日，共3年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓劇男二』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。