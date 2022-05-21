2021-22 NBA All-Defensive teams:



First team: Giannis Antetokounmpo, Mikal Bridges, Rudy Gobert, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart



Second team: Bam Adebayo, Draymond Green, Jrue Holiday, Matisse Thybulle, Robert Williams III — Shams Charania (@ShamsCharania) May 21, 2022

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日搶先爆料，年度防守第一隊與第二隊入選球員名單已經正式出爐，年度第一隊包含公鹿前鋒「字母哥」阿提托康波、爵士中鋒戈貝爾、灰熊前鋒傑倫傑克生、太陽前鋒米凱爾布瑞吉斯與塞爾提克後衛史馬特。

至於年度防守第二隊則有熱火中鋒阿德巴約、勇士前鋒卓雷蒙格林、七六人後衛賽布爾、塞爾提克中鋒羅伯特威廉斯與公鹿後衛哈勒戴，如此一來目前闖進東區冠軍賽跟熱火打成1平的塞爾提克，以及先前遭到塞爾提克淘汰的公鹿，成為唯二擁有兩名球員入選年度防守隊伍的球隊。