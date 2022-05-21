美國總統拜登亞洲行之際，中國國務委員兼外長王毅20日與「美國後院」拉丁美洲烏拉圭外長布斯蒂略、厄瓜多爾外長奧爾古因、尼加拉瓜外長蒙卡達通電話，就發展中拉關係闡述了中方的立場和觀點。強調反對一些國家固守冷戰思維，企圖以意識形態對抗來分裂國際社會。中國同拉美的合作是平等互利的合作，沒有任何地緣政治考慮，不謀求針對誰或取代誰，也不應受協力廠商的干擾和影響。

王毅表示，中國同拉美和加勒比國家雖然相距遙遠，但具有廣泛共同利益，始終相互支持幫助。中拉合作是互利共贏的南南合作。中方高度重視烏拉圭、厄瓜多爾、尼加拉瓜等國家在地區事務中的獨特影響，讚賞三國為推動中拉關係發展所作積極貢獻，希望繼續深化各領域務實合作，促進中拉關係再上新臺階。

王毅說，中方反對一些國家固守冷戰思維，企圖以意識形態對抗來分裂國際社會。中國同拉美的合作是平等互利的合作，沒有任何地緣政治考慮，不謀求針對誰或取代誰，也不應受協力廠商的干擾和影響。

王毅表示，習近平主席從攜手構建人類命運共同體高度，提出了全球發展倡議和全球安全倡議，為全球發展和安全事業給出中國方案，得到包括拉美和加勒比地區在內的100多個國家的熱烈響應。面對後疫情時期各種全球性挑戰，中拉要共同維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，切實維護中拉的主權、安全和發展利益。中方願與拉美和加勒比各國加強在國際和多邊事務中的協調配合，共同高舉多邊主義旗幟，促進國際社會團結合作，為複雜多變的國際形勢注入更多正能量。