CNN報導，根據多位美國官員稱，除非未來俄羅斯威脅瑞典、芬蘭或北約成員國，否則美預計在俄烏戰爭之後在歐洲前線部署的士兵從之前的6萬提升至10萬，官員們並表示，若北約在歐洲有演習或是局勢變化，美國可能會在歐洲增加更多軍事設施和基地。

官員們表示，這些計畫是週四在比利時布魯塞爾舉行的北約軍事首長會議後考慮的，美預計在下月的軍事首長會議提出建議增加駐軍，預計屆時美國總統拜登（Joe Biden）也會出席下月在馬德里舉行的會議。

因應俄烏戰爭，目前美國的駐歐美軍已提升至10萬，以支持北約威攝俄羅斯。美國還向北約的反應部隊派遣了數千名士兵，反應部隊是北約歷史上首次啟用。

根據報導，北約和美國官員一直暗示在下個月北約馬德里會議上會宣布在未來有很長一段時間駐歐美軍會維持在10萬人；5月15日在柏林舉行的北約非正式外交部長級會議結束後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）都暗示北約軍事態勢將永久變更，尤其是在東歐。

布林肯當時表示，北約將發布新的戰略構想，闡述聯盟將如何在普丁總統的侵略和其他新出現的威脅面前維持和加強跨大西洋安全，並加強北約東益的力量態勢。

史托騰柏格也說，在5月15日部長級會議結束之後到下月馬德里會議期間，北約將「做出重要決定加強北約的防禦力量，已反應新的歐洲安全現實」。