前台南市衛生局長陳怡被控3年前與女秘書偷情，女方的丈夫曾男側錄公布並求償，法院判決兩人需付女方丈夫50萬元精神賠償金。但因曾男偷偷在妻子的車上裝竊聽器，妻子得知後怒告前夫，一審認他犯竊錄非公開活動罪處2月，緩刑2年，曾不服上訴，二審駁回，不得上訴。

根據判決，陳怡與女機要祕書各有家室，他在擔任台南市衛生局長期間與女秘書往來密切，曾男4年前發現妻子對他不理不睬因而起疑，遂在妻子車上裝設竊聽器側錄。

2017年10月間，女方開車載送陳怡下班，將車停在快速道路旁便道，車上竊聽器側錄兩人疑似口交與性交等偷情行為，曾男氣炸提告，狀告陳怡妨害家庭，刑事部分卻因無通姦證據，獲判不起訴。

曾男另提民事損害賠償，求償200萬，並對外公布兩人車內錄音檔，包括車震呻吟聲與對話，陳怡否認婚外情，供稱車上呻吟聲是兩人各自手淫，主張竊聽是妨害祕密不合法，不得援用為證據。

去年10月16日，台南地院民事宣判，法官游育倫認為，被告2人當時應有逾越一般社交行為的不正常行為，已達到破壞婚姻共同生活的圓滿狀態，判賠原告50萬精神撫慰金。

但在審理過程中，女方因得知曾男持有偷錄的錄音內容，怒控涉妨害秘密。但曾男辯稱，會偷錄音情非得已，因在婚姻可能破裂的情況下，用這種方式才能了解妻子是否與她的長官外遇，真的沒有其他方式可以了解。

台南地院法官認為，夫妻之一方不得藉口懷疑或有調查配偶外遇的必要，即可任意窺視、竊聽他方與周遭人士的非公開活動、言談。曾男竊聽錄音行為並無法律上正當原因，依妨害秘密罪判曾男兩個月徒刑，並諭知緩刑兩年。

曾男不服上訴，台南高分院認原審認事用法俱無不合，量刑及為緩刑宣告也堪認妥適，駁回上訴，不得上訴。