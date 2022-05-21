新冠疫情持續升溫，不少人擔憂染疫，而不敢和陌生人接觸，花蓮一位媽媽發文說，上周日兒子在飯店抽搐急需送醫，一位路人見義勇為，把自己的孩子趕下車後，直接載著她們2人衝去醫院，善良的舉動讓原PO非常感動，也盼能照找到對方好好道謝，且所幸送醫及時，她的孩子目前已回家休養。

一名女網友在臉書社團《花蓮人》上發文尋找「大恩人」，她的小孩在5月15日深夜11點半的時候，在飯店突然抽搐，焦急等待救護車的時候，一位路人媽媽剛好把車停在飯店門口讓孩子下車，一聽到她們的狀況，二話不說就趕自己的小孩下車，讓原PO帶著孩子立刻上車，直接載她們去門諾醫院美崙總院。

女網友透露說，她很慶幸遇到這位大善人，才讓兒子可以立刻接受妥善的治療，目前孩子已回家休養，但她回想起這件事情，仍覺得孩子很有福氣能與這位善人媽媽結緣，也很想跟對方道謝，祝對方平安喜樂，也希望大家可以幫忙分享這則貼文，協尋那天晚上幫助兒子的大善人。

貼文引起網友討論，「人間處處有溫情！想再找尋這位恩人或許有困難！但妳放在心上可能有朝一日在某個場合也許會有碰面的機會！祝福妳遇上好心人」、「疫情恐懼中，終於看到善心一面，祝福你們因疫而結緣，好心將有好報」、「太感人了！」