大陸《環球時報》21日報導，一度推遲的美國-東協特別峰會本月中旬在華府舉行，中國再次成為「不在場的主角」。這場峰會印尼、柬埔寨、越南等東協國家領導人均保持謹慎態度，避免在中美之間「選邊站」。印尼駐中國大使周浩黎接受專訪時表示，堅持「東協中心地位」位於東協處理與所有對話夥伴關係的核心位置，可以在中美關係中發揮協調作用。周浩黎同時稱讚印尼與中國的雙邊關係近年來「呈現令人滿意的提升」，並對「一帶一路」倡議表示認可。

周浩黎列舉一系列數據證明兩國關係的成熟：2021年中國對印尼投資額達32億美元，是印尼第三大投資者；根據中國海關總署發布的資料，2021年印尼與中國的貿易額達1243億美元，同比增長58.4％……周浩黎表示，在2013年雙方同意建立全面戰略夥伴關係並於2018年將「一帶一路」倡議與印尼「全球海洋支點」構想進行對接後，印尼與中國關係得到令人滿意的提升。

周浩黎稱，「一帶一路」與「全球海洋支點」的對接促成了許多重要專案，其中一些已成為印尼的國家優先項目，如雅（加達）萬（隆）高鐵和「兩國雙園」。「印尼擁有豐富的資源和潛力，與中國的高端技術和資金完全匹配。」周浩黎認為，基於這樣的認識，印尼對中國投資持開放態度，其可以幫助應對當今全球新趨勢和新問題，如健康、數字和能源轉型問題。

今年年初，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正式生效實施。周浩黎也對RCEP表示歡迎，並認為這一協定反映了地區保持市場開放、自由、公平、包容和基於規則的多邊貿易體系的決心，並將為新冠大流行後的全球經濟復甦努力作出貢獻。

以RCEP為代表，包括印尼在內的東協國家近年來與中國的合作不斷提質升級，但美國試圖推行的「印太戰略」卻對區域合作架構帶來衝擊和影響。近日，美國-東協特別峰會於華府舉行，雙方會後發表2022年《共同願景聲明》，承諾在11月將雙方關係升級為「全面戰略夥伴關係」。但正如一些分析人士提到的，美國此舉某種程度上是對東協國家的拉攏，試圖在亞洲挑動陣營對立。對此，多個東協國家都繼續強調「東協中心地位」。

對於此次特別峰會以及東協國家對中美關係的立場，周浩黎強調，印尼與美國在東協框架內的關係符合印尼獨立和積極的外交政策，這一政策指導印尼與所有國家的和平接觸，並採取包容、公平與和平的方式。

周浩黎表示，堅持「東協中心地位」處在與所有對話夥伴關係的核心位置，在歡迎東協-美國關係以及東協-中國全面戰略夥伴關係將迎來新時代之際，東協中心地位可以在中美關係中發揮協調作用。