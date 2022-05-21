氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地多雲時晴；大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。各地白天舒適微熟、早晚稍涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週六(22至28日)「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊；明日、下週一「滯留鋒」結構比較鬆散，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，中南部則以午後的機率較高；下週二至週六「西南季風」逐漸增強，也加強了「滯留鋒」的結構，「對流胞」的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大；應隨時注意「對流胞」所伴隨的「劇烈天氣」、及累積的「致災性」降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，期末(29、30日)「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南風影響，天氣暖、水氣多，大氣不穩定，並未脫離多雨的型態；但各國(歐、美、加)模式之間有不小的差異，需持續觀察。