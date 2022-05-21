看來勇士後衛小培頓或有機會可以趕上西區冠軍賽了！先前遭到灰熊前鋒迪昂布魯克斯從後方打頭的惡性犯規，造成左手肘骨折的小培頓，21日勇士官方正式宣布，他的復原進度相當良好，預計一個禮拜之後重新評估他能否重返球場拚戰。

小培頓在4日季後賽次輪G2開打沒多久，持球快攻時遭迪昂布魯克斯從後面打頭直接重摔造成手肘骨折，當時預估需要3到5周的復原時間，到下周也差不多3周多了，讓他最快能在29日的西區冠軍賽G6宣告傷癒回歸，前提是勇士需要打到G6。

「能夠成為勇士的一員，作為球隊的一部分，我從來不認為這是理所當然的，」本季好不容易在勇士找到穩定上場時間與發揮空間的小培頓在社群媒體表示，「我珍惜待在這裡的每一分鐘，也知道自己到底有多幸運。」

「這是相當瘋狂的幾周，也是瘋狂的球季，我現在唯一想到的，就是幫助勇士奪下總冠軍，」小培頓說，「這需要整個團隊不斷努力，我們所有人都會團結再一起，我從來不會說謊，我真的擁有很好的預感。」