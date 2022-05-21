馬雲在2000年開啓中國大陸互聯網新時代，而且思緒靈活的他把戰場愈搞愈大。財信傳媒董事長謝金河表示，日本軟銀創辦人孫正義看中馬雲的潛力，成為馬雲背後最大的金主，曾任新加坡主權基金淡馬錫控股執行長的李顯龍夫人何晶也押寶大陸補教行業，如今沒有了馬雲，讓孫正義、何晶兩人的功力盡失。

孫正義的軟體銀行揭露年報（至3月31日截止），全年虧損1.76兆日圓，另一檔願景基金虧損2.64兆日圓。謝金河在臉書發文指出，雖有媒體以「孫正義敗走中國」來形容，但更精細一點來說是「成也馬雲，敗也馬雲」，除了孫正義，新加坡李顯龍夫人何晶也是苦主，去年淡馬錫、GIC（新加坡政府投資公司）狀況也不好。

孫正義在2000年前後，看中馬雲的潛力，成為馬雲背後最大的金主，阿里巴巴上市，軟銀成最大贏家，除了可以逢高出脫股票獲利，阿里扶植很多企業，大家一起跟在後面投資，戰線愈拉愈長，在阿里股價最高的時候，軟銀在20年會計年度淨利5.08兆日圓，軟銀的股價跑到10695日圓。在日本深陷泡沫調整的年代，孫正義是最成功的創業天使。

謝金河表示，直到馬雲走下神壇，這些因馬雲而起的天使投資家紛紛現出原形，孫正義大力押寶的滴滴出行、叮咚買菜、滿幫集團、京東物流，還有在美國上市的Grab，賭很大，但沒有成功的Wework，孫正義全燙到手。

他說，滴滴從18.01跌到1.71美元，叮咚買菜從46跌到2.51美元，Grab從9.1跌到2.31美元。讓新加坡政府投資公司受到損傷最嚴重的是補教行業，何晶非常看好中國補教行業的前途，大力押寶，沒想到卻不敵中國政策，大多數補教行業股都大跌逾九成，何晶去年因此而去職。

謝金河認為，2000年以來，馬雲開啓了中國互聯網新時代，思緒靈活的馬雲把戰場愈搞愈大，背後的啦啦隊也跟著沾光。現在馬雲突然停不腳步，一大群人彷佛從馬背上掉下來！這20年的馬雲傳奇，是投資學的經典代表作。