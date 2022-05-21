國民黨中常會突徵召前行政院長張善政參選桃園市長，然而由桃園無黨籍議員參選人組成的「桃園新選風」，19日公布委託《TVBS》民調中心做的民調結果，政黨對比部分，若藍綠白「三腳督」，羅智強以30.4%領先衛福部陳時中、民眾黨立委賴香伶為。在黨內互比部分，第一名為羅智強23.3%。羅昨（20日）在臉書發表感想，稱自己只用了二個月把不可能變成了可能，但就像一個捉弄人的黑色幽默。資深媒體人趙少康昨更在該篇貼文底下留言，談到「智強的努力跟誠意，桃園鄉親點滴在心頭，路不會走窄，黑暗只有一吋」，引發網友熱烈討論。

羅智強無奈地說，在大家同心協力的支持下，都越過了二個「超高門檻」，只用了二個月把不可能變成了可能，並且正一步一步的得到地方的認同，「但黨中央還是判我出局」。趙少康現身羅智強臉書留言，他寫下，「智強用一己之力證明了自己，證明吾心信其可移的堅持獲得肯定。智強的努力跟誠意，桃園鄉親點滴在心頭，路不會走窄，黑暗只有一吋。」

趙少康的留言獲得超過三千名網友按讚，更有近百則留言，網友迴響熱烈，有人就說「無法挽回了嗎？」「說得好」、「路不路廣我不知道…選輸選贏他還有機會嘛？什麼都沒有了連奮力一搏都不敢…」。