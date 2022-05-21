孟耿如當媽了，她19日順利生下女兒黃玉米，並在臉書分享喜悅：「買尬！我生完了！我經歷了沒生過孩子的人不能體會的歷程；這次是選擇水中生產，希望一切的環節都是自然，所以沒打無痛分娩、沒打點滴、沒有催生、也沒剪會陰，原先預計稍晚才會生產，老公黃子佼很放心地去上班，沒想到後面傳來陣痛，只好提前進入產池，讓她害怕「等不到老公了」。

孟耿如19日產子之後，20日體力稍微恢復，她在社群平台發文分享生產的過程，18日還跟老公討論過孩子怎麼還沒出來，連醫生都傳訊息問肚子的動靜，躺上床的時候突然有第六感覺得孩子要出來了，當下還在處理要交代的事項，直到凌晨3點多，肚子突然小小陣痛，醒來發現羊水已經破了，孟耿如搞笑透露「我還記得在更衣間挑了一下衣服，覺得要穿漂亮去生玉米（生產哪有在穿什麼漂亮衣服的啦，笑死自己）」

到了醫院後檢查過後，孟耿如選擇水中生產，在醫護團隊評估下建議先睡，應該會晚點才生，而黃子佼有工作需要處理，於是就放心的離開了，沒想到隔沒幾個小時孟耿如就劇烈疼痛，只好提早泡進水中生產的浴池，她坦言：「我這段期間真的冒出很多次，把無痛打一打算了的念頭，真的好想放棄，加上中間自己在產房等待老公幾個小時，真的很害怕自己等不到他」

幸好黃子佼最後有趕上，老公一到孟耿如就開始生產，她回憶那段過程：「用力的18分鐘內把玉米生出來，我真的覺得自己很棒，最後還是我自己把玉米拉起來放到自己身上的呢！」